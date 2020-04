Petrolio, Opec: la domanda giù di 6,85 barili al giorno nel 2020 La nuova stima riflette il calo della domanda di 12 milioni di barili al giorno nel trimestre in corso con un crollo di ben 20 milioni di barili al giorno nel mese di aprile

Condividi

L'Opec ha ridotto oggi di 6,85 milioni di barili al giorno le stime di domanda per il 2020 a causa dell'impatto sull'economia della pandemia di coronavirus. La nuova stima riflette il calo della domanda di 12 milioni di barili al giorno nel trimestre in corso con un crollo di ben 20 milioni di barili al giorno nel mese di aprile."Considerati gli ultimi sviluppi - spiega l'Opec in un comunicato - e le grandi incertezze sulle prospettive future, i rischi al ribasso rimangono significativi a suggerire la possibilità di ulteriori adeguamenti, specie nel secondo trimestre, qualora i nuovi dati in arrivo e i possibili nuovi sviluppi dovessero richiedere ulteriori revisioni".