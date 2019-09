Borse Petrolio, il maggior rialzo di sempre. L'attacco in Arabia deprime i mercati

Condividi

di Fabrizio Patti E' stato immediato l'effetto sul prezzo del petrolio degli attacchi in Arabia saudita. Il Brent, il greggio del mare del Nord, in apertura è arrivato a salire del 19 e mezzo per cento, il maggiore aumento da quando i futures sul petrolio sono stati introdotti, nel 1988.Ora il rialzo è del 10 e 43%, a quota 66 dollari e mezzo. Siamo lontani dal picco di aprile, a 74 dollari, e ora la domanda è duplice: quando saranno ripristinati gli impianti e se sia in vista una escalation di attacchi. Il Wti, il greggio di riferimento per il mercato americano, sfiora invece i 60 dollari, +10%. Tra gli effetti c'è la corsa ai beni rifugio, come l'oro, che sale dell'1%, a 1.503 dollari all'oncia.Scendono le borse in Europa: Milano -0,37%, Londra -0,18%, Francoforte -0,48%, Parigi -0,54%. In Asia Tokio è chiusa per il giorno degli anziani. Shanghai attorno alla parità, scende invece Hong Kong dell'1%.A Piazza Affari salgono i titoli legati all'energia: Tenaris, +4%, Saipem, +3,14%, ed Eni, +2,48%, segnano i maggiori progressi. Ancora una giornata di forte ribasso per Atlantia, -5%, dopo il -7% di venerdì, a seguito di un'inchiesta su presunti falsi report sullo stato dei viadotti.