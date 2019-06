La colonna di fumo si vede a chilometri di distanza Usa. Philadelphia, incendio in una raffineria dopo un'esplosione I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme. Non ci sarebbero feriti né operazioni di evacuazione

Una serie di esplosioni hanno scosso le case vicine a una raffineria di Philadelphia, dove è scoppiato un gigantesco incendio. La colonna di fumo nero che sale dalla raffineria, la Philadelphia Energy Solutions, si vede a chilometri di distanza.Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa. La raffineria è la più grande della costa est, con circa 1.000 dipendenti ed è una struttura che risale a 150 anni fa.Secondo quanto riportato dalle emittenti locali alle prime luci dell'alba, le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a contenere l'incendio e non vi sarebbe feriti né operazioni di evacuazione in corso.L'esplosione ha fatto scattare i prezzi della benzina, aumentata del +3,6% a 1,85 dollari al gallone. L'incidente è avvenuto nella parte meridionale di Philadelphia, in Pennsylvania, ma l'esplosione è stata avvertita fino in New Jersey, riferisce la stampa americana. Pur non essendoci feriti la società ha spiegato che sta chiamando all'appello tutti i dipendenti.