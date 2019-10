Mercati Piazza Affari in lieve calo Btp, Il rendimento torna all'1 per cento

di Fabrizio PattiLe borse europee venerdì avevano chiuso una settimana positiva, con progressi tra l'uno e mezzo e il due e mezzo per cento sui cinque giorni.Questa mattina inizio più cauto: l'indice Ftse Mib della borsa di Milano dopo un inizio attorno alla parità segna -0,10%. Parigi è attorno alla parità. Positivo l'avvio di Francoforte (+0,16%), mentre Londra è scende dello 0,39%.Sale di 3 punti base lo spread tra Btp e Bund, a 135, con il rendimento del Btp che tocca l'1 per cento.In Asia partenza della settimana ancora più positivo, con gli indici in salita, in particolare con Hong Kong e Shanghai, in progresso di poco meno dell'1 per cento.A spingerle una nota di venerdì del dipartimento del Commercio statunitense, secondo cui Stati Uniti e Cina venerdì avrebbero fatto grandi progressi nei colloqui e sarebbe vicina un'intesa sulla fase uno dei negoziati.I migliori titoli del Ftse Mib sono Salvatore Ferragamo, Pirelli e StMicroelectronics, molto legate al commercio internazionale e in particolare verso l'Asia. Più deboli i settori di banche, oil&gas e utilities.Questa per i mercati è la settimana della Fed, la banca centrale americana, che mercoledì deciderà se abbassare ulteriormente i tassi di interesse, come chiede il presidente Trump. Giovedì toccherà alla banca centrale del Giappone.