Piazza Affari: Mediaset vola su voci di accordi con Vivendi

di Riccardo Venchiarutti Una giornata sonnacchiosa a piazza Affari si risveglia improvvisamente dopo che vengono diffuse indiscrezioni secondo le quali Vincent Bollore' starebbe valutando di offrire uno scambio di quote con Vivendi alla famiglia Berlusconi.Da Parigi nessun commento ma Piazza Affari evidentemente ci crede se è vero che improvvisamente Mediaset balza, viene sospesa per eccesso di rialzo e poi chiude a + 5,87%.Con il titolo del biscione volano gli scambi anche su Telecom + 2,17%. Altro tema di giornata i bancari: positiva Ubi Banca + 1,07% nel giorno che vede la riunione dei consigli per decidere l'acquisto di Banca Etruria, Marche e Chieti, Il peggiore del listino principale è Bper – 2,42% seguita a ruota da Banco BPM che cede il 2,23% male anche Unicredit - 2,01%. Piazza Affari chiude con il Ftse Mib in rialzo dello 0,32%, Londra + 0,21%, Francoforte + 0,54%, Parigi + 0,01%.Wall Street poco mossa, sembra non reagire al discorso di Trump.Poco mosso lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 162 punti base mentre Il cambio euro-dollaro scende a cavallo di quota 1,05.