Piazza Affari apre in rialzo, spread in discesa

di Maria Giovanna Lorena Piazza Affari in rialzo e spread in leggera discesa: così si apre la seduta dopo la giornata pesante di ieri.Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedeschi scivola a 296 punti base, il rendimento del nostro decennale si attesta al 3,52%.E a Piazza Affari l'indice principale segna in apertura +0,74%, grazie ai titoli bancari che tentano di recuperare almeno in parte le perdite subite nella seduta di ieri.Positive anche le altre borse europee, ma lo slancio è meno marcato rispetto a Milano: Francoforte +0,16%, Londra +0,17%, Parigi +0,18%.Quanto all'Euro che ieri si è indebolito apre la seduta ancora sotto quota 1,15, a 1,1475 sul Dollaro.