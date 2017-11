Mercati ​Piazza Affari arretra per le banche

di Paolo GilaIl tracollo del Credito Valtellinese trascina al ribasso l’intero comparto bancario. In due giorni il titolo della banca che ha sede a Sondrio ha perso circa il 45%. Ieri il consiglio di amministrazione ha varato il nuovo piano industriale e ha indicato un nuovo aumento di capitale da 700 milioni per riportare in equilibrio i conti. Il titolo, che aveva già perso ieri il 13%, ora è sospeso e segna un prezzo teorico a -32%. La fiamma è divampata sull’intero comparto del credito, complice la polemica tra Banca Centrale europea e il governo sui crediti deteriorati degli istituti. Mentre sulla questione si attende il giudizio del parlamento europeo gli investitori hanno pensato di alleggerire le posizioni. Risultato: Banco BPM cede il 6%, BPER il 5%, MPS il 3,5% e UBI il 3%.Nel complesso Piazza Affari cede tre quarti di punto percentuale, mentre in Europa Londra e Francoforte viaggiano intorno alla parità. Parigi cede lo 0,30% e Madrid lo 0,50%.Il petrolio WTI è stabile a 57 dollari il barile. In leggera risalita l’oro a 1280 dollari l’oncia, mentre l’euro è scambiato a quota 1 e 16 contro dollaro.Aggiornamente ore 12:20