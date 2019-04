Mercati Piazza Affari chiude in discesa dopo le stime del fondo monetario

di Fabrizio Patti Milano e le altre Borse europee hanno chiuso in negativo, dopo una mattina in cui si erano visti diversi segni più.Il Ftse Mib ha lasciato sul campo mezzo punto percentuale. La peggiore in Europa Francoforte, che perso quasi un punto. Oltreoceano male anche Dow Jones, -0,61, e Nasdaq, -0,18%.Pesano le revisioni al ribasso sul Pil mondiale del Fondo Monetario internazionale, a causa principalmente delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La crescita mondiale quest’anno non supererà il 3,3 per cento. Abbassate anche le stime sul Pil italiano, previsto al +0,1% nel 2019.Il tutto in una giornata che aveva già sofferto la minaccia di Trump di nuovi dazi alle importazioni dall'Europa, per 11 miliardi.A Piazza Affari perdite generalizzate, colpiti in particolare materie prime, alimentari, turismo. Hanno praticamente azzerati i vantaggi anche i bancari.Spread però in discesa, a 243 punti base.Si è fermata la corsa del petrolio, con il Brent oggi in caso, a poco meno di 70 e dollari e mezzo al barile.