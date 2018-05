Mercati Piazza Affari contrastata, scende lo spread

di Paolo Gila Dopo un avvio in progresso, con una punta di guadagno a +0,66%, Piazza Affari ha ripiegato, contagiata dalla prudenza e soprattutto da un certo scetticismo. Così dopo mezz’ora di contrattazioni cede lo 0,20% con vendite ancora su bancari e industriali.Il contesto europeo appare morbido e sereno, in attesa dei dati sull’inflazione e sulla disoccupazione che si conosceranno alle 11. In questo quadro l’euro si rafforza sul dollaro, con un rapporto di cambio che sale a 1,16 e 85.Volatile, ma in calo, lo spread. Che scende a 244 punti base con il rendimento dei decennali al 2 e 80%.