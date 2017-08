Mercati Borse: Piazza Affari debole, avvio positivo a Wall Street Le borse europee confermano i rialzi, ma non Milano che ha frenato a fine mattina

di Maria Giovanna Lorena L'indice principale cede lo 0,58% con il ribasso di Fiat Chrysler, che movimenta anche oggi la seduta. Il titolo, dopo il +7% sfiorato ieri, perde l'1%con gli investitori che passano all'incasso. I cinesi di Great Wall hanno precisato di non aver preso contatti formali con il Lingotto, ma che stanno comunque valutando un'offerta. Nel resto d'Europa, Londra sale dello 0,6% così come Parigi, Francoforte, la migliore, è in progresso dell'1,10%.Mentre a Wall Street nelle prime battute gli indici imboccano la via dei rialzi: il Dow Jones segna +0,3%, il Nasdaq +0,4%. Euro senza slancio sui mercati valutari: si attesta a 1,1768 nel cambio con il Dollaro.