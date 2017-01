Piazza Affari debole, banche giù

di Michela Coricelli Partenza incerta per le borse europee. In particolare Milano dopo le prime battute positive vira in negativo e cede lo 0,23%. Pesa ancora il settore bancario.Londra +0,19%, Francoforte +0,05% e Parigi praticamente piatta.I mercati asiatici questa mattina erano contrastati, dopo i dati macroeconomici arrivati della Cina: l'accelerazione dell'inflazione a +2,1% (a dicembre su base annua) non soddisfa gli analisti, il target del governo di Pechino resta un ambizioso +3%. Il Pil stimato per la Cina nel 2016 è intorno al 6,7%: un segnale di economia stabile dunque.Tokyo ha chiuso in calo a -0,79%, Shanghai debole cede lo 0,30%, mentre Hong Kong guadagna oltre mezzo punto.Nella notte chiusura mista a Wall Street, con il Dow Jones in calo (-0,38%) e il Nasdaq in moderato rialzo (+0,19%).Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco in leggero calo a 161 punti base (rendimento del nostro decennale: 1,91%).L'euro si scambia a 1,06 sul dollaro.Intanto il Brent sfiora i 55 dollari al barile.