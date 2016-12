Mercati Piazza Affari debole, cede l’euro

Condividi

di Paolo Gila L’apertura in lieve rialzo di Wall Street nel pomeriggio (+0,10% il Dow Jones e +0,18% il Nasdaq) ha confermato il quadro già visto a metà seduta in Europa, con Londra in crescita di mezzo punto e con Parigi e Francoforte in posizione di stabilità. Solo Milano arretra e lascia sul terreno poco più di mezzo punto percentuale, appesantita dalle vendite sui titoli bancari. Si è spento l’entusiasmo su Mediaset che da un guadagno iniziale di oltre un punto ora manifesta un calo altrettanto robusto, in un’ottica di volatilità. In calo anche Telecom Italia, mentre gli acquisti premiano solo alcuni energetici come Saipem. L’asta dei Bot a sei mesi ha visto il collocamento di una tranche complessiva da 6,5 miliardi di euro, con gli interessi che hanno toccato il minimo storico, un rendimento negativo dello 0,317%. Sul mercato dei cambi l’euro si è indebolito ed è sceso poco sotto quota 1,04 contro dollaro.Ore 15.30