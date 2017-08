Mercati Piazza Affari debole, frena Fca

di Michela Coricelli Borse contrastate a metà seduta. Milano ha virato in territorio negativo e perde lo 0,33%, mentre le altre piazze si mantengono in rialzo con guadagni di oltre mezzo punto percentuale.Ancora riflettori accesi su Fca. Dopo una partenza sprint - in crescita decisa - Fiat Chrysler Automobiles ha girato in ribasso e la discesa continua anche dopo la precisazione della cinese Great Wall (titolo sospeso a Shanghai e Hong Kong) di non aver avviato negoziati.Giù anche Exor e debole Ferrari, mentre continuano gli acquisti su Cnh.Dalla Germania intanto arriva la frenata della fiducia degli investitori: l'indice Zew scende ad agosto a 10,0 dal 17,5 di luglio.