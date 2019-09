Mercati Piazza Affari debole, spread in calo

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Borse europee in calo a metà giornata, in attesa di novità sul fronte Brexit e della riapertura di Wall Street dopo la pausa festiva di ieri.A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,28%, in linea con Londra -0,22%, Francoforte scivola in ribasso dello 0,43% e Parigi dello 0,46%.Scende ancora il rendimento del Btp decennale, allo 0,90%, con lo spread rispetto ai Bund tedeschi che si abbassa a quota 163 punti base.Le incertezze sulla Brexit colpiscono la sterlina britannica, in calo sotto 1,20 nel cambio con il dollaro per la prima volta da oltre due anni e mezzo, e in flessione anche sull'euro. La moneta comune si rafforza e sale a 91,25 pence.