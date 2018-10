Mercati Piazza Affari debole, spread sopra quota 300

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Una mattina tra alti e bassi sia per la borsa sia per i titoli di Stato.Sui Btp le vendite hanno pesato in apertura con un aumento dei rendimenti e un rialzo dello spread, schizzato fino a 311 punti. Poi si è ridotto fino a 297, per risalire a 303 punti. Il rendimento del nostro decennale si attesta al 3,44%.In altalena anche la borsa, negativa fin dall'apertura ma con variazioni che hanno oscillato per tutta la mattina, sopra e sotto 1 punto percentuale: -0,70% a metà seduta.Milano è così la piazza migliore in Europa, seguita da Londra -0,81%, Parigi cede l'1,35%, e Francoforte - la peggiore - è in calo dell'1,92% in attesa dell'avvio di Wall Street tra poche ore