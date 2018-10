Mercati Piazza Affari debole, spread sopra quota 310

di Maria Giovanna Lorena Non cala la tensione sul mercato. Piazza Affari ha tentato un rimbalzo dopo le perdite di ieri, ma più volte da stamattina ha visto il segno negativo. A metà pomeriggio l'indice principale Ftse Mib cede lo 0,32%. Soffrono anche oggi i titoli bancari, penalizzati dallo spread che si mantiene sopra quota 310 punti cioè il livello di ieri dopo che la Commissione Europea ha respinto la manovra italiana. Segnali positivi dagli altri mercati europei, tutti in rialzo: il listino migliore è quello di Parigi +1,14%, Londra segna +1,08%, Francoforte avanza dello 0,51%. Contrastato l'avvio di Wall Street. Risente anche oggi delle vendite il Nasdaq che cede lo 0,23%, mentre l'indice Dow Jones è in rialzo dello 0,25%.