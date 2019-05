Piazza Affari debole, spread stabile

di Michela Coricelli Proseguono in ordine sparso le borse del Vecchio Continente. Su tutti i mercati, a livello globale, l'attenzione è concentrata sul nuovo capitolo tecnologico della guerra commerciale Usa-Cina.Milano oggi è la più debole a -0,06%, Parigi segna un modesto +0,16%, mentre Francoforte migliora a +0,41% e si avvicina al rialzo di quasi mezzo punto di Londra.A Piazza Affari brilla il titolo Juventus a +4,5% in attesa del nuovo allenatore della squadra; Moncler, Unipol e Amplifon sono in rialzo di oltre due punti. Giù invece Bper Banca a -1,7%, Telecom perde un punto e mezzo e Poste Italiane e Pirelli oltre un punto. Stabile lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco a 271 punti base con il rendimento del nostro decennale al 2,64%.