Mercati Piazza Affari e spread in recupero

di Paolo Gila Dopo una giornata sull’ottovolante, Piazza affari ha chiuso con un progresso dell’1 e 06%, risultando la migliore in Europa, grazie al recupero dello spread.Il differenziale di rendimento tra btp e bund è sceso dai 315 punti toccati in mattinata ai 298 della chiusura, con il rendimento dei nostri decennali al 3 e 53%. Il calo vistoso dello spread – secondo alcuni accreditati operatori – sarebbe da imputare agli acquisti che la Bce avrebbe avviato nel pomeriggio per fronteggiare la crisi italiana e rasserenare i mercati.Un segnale che è stato recepito con fiducia dagli investitori, che sono tornati all’acquisto anche sui listini degli altri mercati azionari europei, che hanno chiuso in frazionale progresso (Londra +0,06%, Parigi +0,35% e Francoforte +0,25%).Segnali di rafforzamento anche per l’euro, salito a 1,14 e 80 contro dollaro.