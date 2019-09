Mercati Piazza Affari guida le borse europee. La Fed taglia i tassi, Trump: "Ha fallito ancora"

di Fabrizio PattiApertura con il segno più per Piazza Affari, la migliore delle borse europee, con una salita di mezzo punto percentuale. Recupera ma rimane appena sotto la parità Londra, dopo l'ultimatum dell'Unione europea, con il premier finlandese Antti Rinne, al governo britannico, perché presenti una proposta scritta sulla Brexit entro fine mese.Ma i mercati fanno i conti soprattutto con la decisione di ieri sera della Fed, la Banca centrale statunitense, di tagliare i tassi di interesse.Lo ha fatto nella misura più attesa, meno 25 punti base, portandoli in una forchetta tra l'1,75 e il 2 per cento. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha tenuto aperta la porta a nuovi tagli ma ha escluso che si arrivi a tassi negativi, come invece chiede il presidente Trump. Immancabile il tweet dello stesso Trump: "la Fed e Powell hanno fallito ancora - ha scritto -. Nessun coraggio, nessun senso, nessuna visione. Un pessimo comunicatore".A Wall Street un taglio di questa entità era il minimo atteso. All'inizio la borsa è scesa, per poi chiudere con il Dow Jones appena sopra la parità. Il recupero dopo che i mercati hanno sentito le aperture di Powell a futuri tagli.Contrastate le borse dell'Asia, Tokyo è positiva (+0,49%) dopo che le la Banca centrale giapponese, pur lasciando inalterati i tassi, ha fatto sapere che potrebbero essere rivisti in ottobre. Passa da negativa a positiva la borsa di Shanghai (+0,46%), mentre ancora in rosso l'Hang Seng di Hong Kong (-1,33%), alla quarta seduta di fila negativa.A Piazza Affari bene tutto il settore bancario, che sale in media dell'1,24%. Chiude la classifica del Ftse Mib Fca, -0,68%.