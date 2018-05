Piazza Affari in calo, spread a quota 200

di Maria Giovanna Lorena Avvio positivo per le borse europee, ma in pochi minuti Piazza Affari inverte la rotta a causa di una nuova corrente di vendite: l'indice principale si porta in calo dello 0,28%.Penalizzati soprattutto i titoli bancari parallelamente a una nuova fiammata dello spread tra Btp e Bund tedeschi, che si innalza a 200 punti base, con il rendimento dei nostri titoli decennali salito al 2,43%.Nel resto d'Europa Londra è in rialzo +0,37%, così come Francoforte +0,44% e Parigi +0,41%.Sui mercati valutari, Euro poco mosso, inizia la seduta a 1,1705 nel cambio con il Dollaro.