Piazza Affari in parità. Spread in altalena, euro debole

di Paolo Gila Nel giorno in cui 67 società staccano il dividendo (un’erogazione di cedole per oltre 2 miliardi di euro, che pesa per l’1 e 65% sull’indice) Piazza Affari ha recuperato quasi tutte le perdite dell’avvio di contrattazione (-1,70%). Al giro di boa il Ftse Mib è poco sotto la parità, neutralizzando così l’effetto dividendi e portandosi a inseguire Londra e Parigi che invece avanzano rispettivamente dello 0,80% e dello 0,60%. Francoforte è chiusa per festività e ora gli operatori attendono la riapertura di Wall Street, che si preannuncia in moderato rialzo.Sullo sfondo c’è la rinnovata pace commerciale tra Stati Uniti e Cina, che nella notte ha tonificato le piazze asiatiche e ha portato a rafforzarsi il dollaro (ora l’euro si cambia a quota 1,17 e 40), mentre sul mercato dei titoli di stato lo spread è in altalena, intorno a quota 170 punti base e con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 24%.