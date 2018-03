Mercati Piazza Affari in recupero dopo l'avvio positivo di Wall Street

di Maria Giovanna LorenaLa borsa di Milano è in recupero dopo una prima parte di seduta in ribasso a causa della frenata dei mercati asiatici e ieri sera di Wall Street che oggi inizia la giornata con gli indici positivi: il Dow Jones sale dello 0,42%, il Nasdaq dello 0,46%.A Piazza Affari il Ftse Mib segna +0,12%, Londra +0,11%, Parigi +0,08%, in lieve calo Francoforte -0,05%.Sul listino milanese sprint di Ferragamo +2,3%, seguito da Luxottica, Leonardo, Unipol guadagnano intorno a 1 punto e mezzo percentuale. Mercato appesantito invece dalle vendite su Campari dopo i conti della società: il titolo è in coda al listino principale con un calo del 3,4%.Sul fronte delle valute Euro in recupero dopo lo scivolone di inizio giornata: si attesta a 1,2220 nel cambio con il Dollaro.