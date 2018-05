Mercati Piazza Affari in recupero, spread in calo

di Maria Giovanna Lorena La borsa di Milano si conferma in recupero. Dopo una prima parte di seduta tra alti e bassi, guadagna l'1,76%: a metà seduta aveva superato +2%, comunque resta l'andamento migliore in Europa. Londra si ferma a +0,21%, Francoforte sale dello 0,74%, debole Parigi che cede lo 0,24%.Avvio positivo a Wall Street, con l'indice Dow Jones in rialzo dello 0,70%, il Nasdaq dello 0,43%.A dare impulso a Piazza Affari i titoli bancari: provano a risollevarsi e recuperano una parte delle perdite pesanti dei giorni scorsi, da Mediobanca a Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm.Bancari favoriti complice il calo dello spread che si è portato a 257 punti base: sono ripartiti gli acquisti che hanno fatto scendere il rendimento al 2,90%, aveva superato ieri il 3%.