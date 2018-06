Piazza Affari in rialzo, cala lo spread

di Michela Coricelli Aperture positive per le borse europee. Milano, in particolare, è maglia rosa a +0,73%: spingono i titoli industriali e bancari.Londra invece è piatta, Francoforte e Parigi guadagnano meno di mezzo punto percentuale.Lo spread, il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco, si restringe a 236 punti base (il rendimento del nostro decennale al 2,86%).L'euro si rafforza e si scambia a 1,1815 dollari dopo l'ottima chiusura di Wall Street (Dow Jones +1,40% e Nasdaq +0,65%), che ha influenzato positivamente anche Tokyo (+0,87%).L'attesa dei mercati internazionali ora si sposta sul Canada, dove domani si terrà un G7 chiave per la guerra commerciale dei dazi.