Piazza Affari in rialzo, si restringe lo spread

di Maria Giovanna Lorena Piazza Affari positiva e spread in calo. Così si sta muovendo il mercato che ieri era finito di nuovo sotto pressione con le vendite a dominare la seduta.La borsa ha rafforzato il rialzo iniziale, l'indice principale segna +0,54% a fine mattina.Parallelamente si sono ridotte le tensioni sul fronte dei titoli di Stato. Il rendimento dei nostri decennali è sceso al 2,33% e lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi di riferimento si è ridotto a 181 punti base, 14 in meno rispetto ai massimi di ieri.Fra gli altri mercati finanziari si muove a una certa distanza da Milano la borsa di Londra che scivola in lieve calo, -0,07%, Francoforte è in rialzo dello 0,17%, Parigi affianca Piazza Affari a +0,49%.Sui mercati valutari, l'Euro arresta la discesa, a 1,1728 nel cambio con il Dollaro.