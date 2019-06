Piazza Affari in rosso, bene titoli edilizia per Milano-Cortina

di Michela Coricelli I dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti - in primis la fiducia dei consumatori, che cala più del previsto - non aiutano la borsa di Wall Street e questo si riflette sulle borse europee.Milano, maglia nera, chiude in calo dello 0,73%, seguita da Francoforte a -0,38% e Parigi -0,13%. Solo Londra strappa un debole rialzo a +0,08%.A Piazza Affari giornata negativa per i titoli bancari, positiva invece per il comparto edilizia e materiali, che festeggia la scelta di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Sull'All-Share il titolo Risanamento (gruppo del progetto Milano Santa Giulia) ha fatto un balzo in avanti dell'8%. Bene sul Ftse Mib anche Buzzi Unicem a +1,44%.Intanto la borsa di New York prosegue in calo: Dow Jones a -0,17% e Nasdaq -0,67%.L'oro ai massimi da sei anni vale 1.427 dollari l'oncia. E l'euro si scambia a 1,1383 contro il dollaro.