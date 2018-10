Mercati Piazza Affari maglia nera in Europa. Spread oltre i 320 punti

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Il quadro si è appesantito nel pomeriggio: sia la Borsa sia i titoli di Stato hanno iniziato a subire vendite via via più intense. A Piazza Affari a fine seduta l'indice principale Ftse Mib lascia sul terreno l'1,69%. Fallito anche il rimbalzo per Francoforte, -0,73% e Parigi, -0,29%, che pure avevano guadagnato per gran parte della seduta. Solo Londra chiude positiva: +0,11%.Debole Wall Street, dove le vendite piegano soprattutto il Nasdaq che cede l'1,38%, l'indice Dow Jones è in calo dello 0,51%.A Piazza Affari di nuovo perdite consistenti per i titoli bancari, sulla scia dello spread tra Btp e Bund che si è allargato, ha sfondato i 320 punti base, chiude a 322: il rendimento del nostro decennale è salito al 3,61%.Sui mercati valutari, infine, perde quota l'Euro: termina la giornata a 1,1392 nel cambio con il Dollaro.