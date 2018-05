Piazza Affari negativa a metà seduta, spread di nuovo sopra quota 200

di Maria Giovanna Lorena Dopo l'euforia iniziale è peggiorato l'andamento del mercato: la borsa ha annullato il rialzo e lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi ha riguadagnando posizioni, tornando sui livelli della chiusura di venerdì. Il differenziale di rendimento tra i due titoli ha aperto a 190 punti e a metà seduta è risalito a 205: il rendimento dei nostri Btp è al 2,45%.La discesa dello spread aveva innescato in avvio di seduta forti acquisti sui titoli bancari e la borsa aveva registrato una fiammata fino al 2% di rialzo, poi l'indice principale ha frenato fino a diventare negativo: -0,80%.Un rallentamento che ha coinvolto anche le altre borse europee: Francoforte e Parigi sono scivolate appena sopra la parità, mentre Londra e Wall Street oggi rimangono chiuse per festività.Euro in altalena, dopo un rafforzamento iniziale sopra quota 1,17 è in calo a 1,1672 nel cambio con il Dollaro.