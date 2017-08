Mercati Piazza Affari positiva, attesa Bce

Condividi

Milano

di Michela CoricelliAperture miste per le borse europee. Milano in rialzo dello 0,17% e Francoforte dello 0,20%. Giù invece Londra a -0,19% e Parigi a -0,02%.Contrastati anche i mercati asiatici. Tokyo ha chiuso a +0,26%, mentre Shanghai procede con un calo dello 0,08%. Hong Kong ha sospeso le contrattazioni a causa dell'imminente arrivo di un potente tifone (al momento della chiusura era in rialzo dello 0,9%).Nella notte ottima performance di Wall Street, con il rally del Nasdaq (+1,36%) grazie ai titoli tech. Bene anche Dow Jones a +0,9%.Euro poco mosso a 1,1752 dollari. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato a 169 punti base (rendimento: 2,09%) sul timore della fine del Quantitative Easing della Bce.aggiornamento ore 9:20