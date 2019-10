Mercati Piazza Affari positiva, bene le banche

di Michela Coricelli Vira in territorio positivo Milano, dopo una mattinata debole e incerta: a mezzogiorno guadagna un quarto di punto. Migliora anche Francoforte a +0,21%, mentre Londra e Parigi restano negative.A Piazza Affari il titolo migliore è Banco Bpm (+2,25%), seguito da Ubi (+1,39%) e Bper Banca (+1,36%). In generale, il comparto bancario è quello che traina il Ftse Mib.In attesa dell'apertura di Wall Street, occhi puntati sui negoziati per la Brexit. La sterlina frena dopo il rally di ieri, mentre l'euro si rafforza e si scambia a 1,1040 contro il dollaro.