Mercati Piazza Affari recupera exploit di mps dopo Mody's

di Fabrizio PattiI mercati continuano a premiare il relativo allentamento della tensione tra Stati Uniti e Iran.In Europa il Ftse Mib segna attualmente +0,35%, dopo essere stato negativo poco dopo l'apertura. L'indice è allineato al Dax di Francoforte. Appena sopra la parità invece Parigi e Londra. L'indice Eurostoxx 50, che misura i 50 principali titoli dell'Eurozona, segna +0,09%.A Piazza Affari sotto osservazione il titolo Mps: questa mattina la promozione dell'agenzia Moody's, che ha alzato il rating da Caa1 a B3 sul merito di credito autonomo. La previsione (outlook) sul titolo passa da negativa a positiva. Il titolo segna +5,70%.Sul fronte macroeconomico, alle 10 è stato diffuso dall'Istat il dato sulla produzione industriale a novembre. Su base annua il calo è stato dello 0,6%, in linea con le previsioni. Su base mensile, c'è stato un incremento dello 0,1%, anche in questo caso in linea con le previsioni e in leggero miglioramento rispetto al mese di ottobre (-0,3%).Oggi sono stati collocati tutti i 7 miliardi di Bot annuali offerti dal ministero dell'Economia e Finanze. La buona domanda (10,55 miliardi), ha determinato un calo del rendimento, dal -0,191% di dicembre al -0,242%.Sul fronte internazionale, ieri i principali indici di Wall Street hanno toccato nuovi record, anche grazie a dati positivi sul mercato del lavoro.Uno dei protagonisti sui mercati ieri è stata Apple, per l'incremento del 18% delle vendite di smartphone in Cina a dicembre. Oggi vengono premiati in Asia i suoi fornitori. I principali mercati dell'area sono positivi, in particolare la borsa di Tokyo.L'allentamento delle tensioni si fa sentire anche sul prezzo del petrolio Brent: si è stabilizzato a 65,20 dollari al barile, dopo aver sfiorato i 71 dollari nei giorni scorsi.L'oro scende di poco anche oggi (-0,22%, a quota 1548,9 dollari all'oncia) ma il prezzo è comunque salito dell'1,31% in una settimana, +20% nell'ultimo anno.