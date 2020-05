Mercati Piazza Affari sale in solitaria, bene le banche, male il lusso

di Fabrizio PattiLa giornata dei mercati vede il segno meno prevalere. Questo dopo la notizia secondo cui la Cina intende introdurre una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Lo ha detto il portavoce del Congresso Nazionale del Popolo cinese. L'indice di borsa dell'ex colonia è sceso di quasi il 6%, negativi anche gli indici a Shanghai, Tokyo e Seul. E anche i future su Wall Street sono, seppur di poco, in ribasso.Il contesto è quello di una tensione già alta tra Cina e Stati Uniti. Mercoledì il Senato americano ha votato a favore di una legge che rende più difficile la quotazione delle società che non si adeguano ai principi contabili statunitensi, tra cui molte cinesi.Tra gli effetti c'è la discesa del petrolio: -4,5% per il Brent del Mare del Nord, ora a poco più di 34 dollari al barile.Anche le borse europee hanno aperto in ribasso e lo sono tutte tranne Milano, che ha invertito la rotta, +0,9%. Segno meno per Londra (-1,08%), Francoforte (-0,4%), Parigi (-0,3%).Sale in particolare il settore bancario, +2,93%. Oggi sono stati diffusi i dati sulle domande di finanziamenti alle imprese con garanzia statale. Sono arrivate a 329mila, per un valore di 15 miliardi di euro.Tra i titoli maggiori rialzi per Unicredit (+4,2%), seguita da Prysmian (+3,3%). Oggi soffrono invece i titoli del lusso, come Moncler (-1,4%) e Salvatore Ferragamo (-1,4%), che hanno a Hong Kong e in Cina un mercato molto rilevante.