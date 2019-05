Mercati Piazza Affari termina in calo nonostante la corsa di FCA

di Michela Coricelli Chiusura in leggero calo per Milano, che ha azzerato tutti i guadagni di una seduta iniziata in netto rialzo. Piazza Affari, unica in Europa, termina sotto la parità a -0,06%. Francoforte guadagna mezzo punto, Parigi lo 0,37%, mentre Londra oggi è rimasta chiusa per festività (insieme a Wall Street). In Europa spicca il caso di Atene che guadagna oltre il 5%.A Piazza Affari protagonista assoluto della seduta è stato il titolo Fca, dopo la proposta di fusione con Renault: chiusura a +7,98%. Bene anche Exor a + 6,12%.In calo invece tutto il comparto bancario. Il più pesante tra i titoli del settore è Bper a -2,66%. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato a 279 punti base con il rendimento del decennale al 2,64%.