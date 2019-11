Piazza Affari unica negativa in Europa

di Michela Coricelli Chiusura negativa per Milano che cede lo 0,09% e perde in complesso nella settimana lo 0,94%.Al contrario, le altre borse europee sono tutte positive spinte anche dalle parole della numero uno della Bce Lagarde, che riconferma la politica monetaria accomodante dell'istituto a sostegno dell'economia.Londra la migliore a +1,20%, Parigi e Francoforte in leggero rialzo a +0,20%.Il presidente americano Trump ha detto che Washington e Pechino potrebbero essere a un passo dal firmare un accordo commerciale parziale, ma ha ribadito di non aver alcuna fretta di farlo. Parole ambigue che hanno convinto a metà gli investitori: Wall Street contrastata, con il Dow Jones in rialzo dello 0,22% e il Nasdaq in calo dello 0,07%.L'euro, in calo, si scambia a 1,1028 contro il dollaro. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato a 154 punti base, ma il rendimento del nostro decennale resta sotto la soglia di 1,2%.