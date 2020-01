Borse Piazza Affari, inizio sprint Atlantia scende ancora

di Fabrizio Patti Il 2020 dei mercati finanziari inizia con il segno più. Milano è la migliore piazza in Europa, con il Ftse Mib che sale dell'1,21%. Bene comunque tutte le altre: +1% per il Cac40 di Parigi, +0,72% per il Dax di Francoforte, +0,83% per il Ftse 100 di Londra.Nella notte avevano iniziato l'anno le borse asiatiche. Tokyo è chiusa per festività. Sono andate bene in particolare Shanghai e Hong Kong, con salite di poco più di un punto percentuale.Per due motivi: l'annuncio da parte di Trump che la firma della fase Uno degli accordi con la Cina avverrà il 15 gennaio, alla Casa Bianca. La Banca Centrale cinese ha inoltre ridotto la quantità di riserve obbligatorie per le banche: misura che dovrebbe liberare risorse per 115 miliardi di dollari da destinare ai prestiti.Poco da festeggiare, invece, sul fronte dell'economia reale. A dicembre l'indice Pmi manifatturiero nell'Eurozona, già sotto quota 50, che segna il discrimine tra espansione e contrazione economica, è sceso, di oltre mezzo punto, a quota 46,3. Di oltre un punto la discesa dell'Italia (da 47,6 a 46,2) e su valori ancora più bassi la Germania (43,7). Giù anche le aspettative per la Gran Bretagna (da 48,9 a 47,5).Tra i titoli oggi sotto osservazione Atlantia, dopo le nuove richieste di revoca arrivate dal capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. -1,50% per la holding a cui fa capo Autostrade per l'Italia, dopo una giornata in altalena. Tra gli altri titoli, quasi nessuno negativo. I migliori Unicredit (+2,89%), StMicroelectronics (+2,84%) e Pirelli (+2,80%).