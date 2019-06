Mercati Piazza Affari la peggiore in Europa oggi nuovo cda di Renault su FCA

di Fabrizio Patti Apertura contrastata per le principali Borse europee. Milano la più debole tra le piazze principali: -0,56%. Sono attorno alla parità Londra, Francoforte e Parigi. A Piazza Affari negativi i settori delle materie prime, banche e oil&gas.Oggi sotto osservazione lo spread, che in apertura è salito lievemente, a 274 punti, 2 in più rispetto alla chiusura di ieri. Lunedì mattina in apertura il valore era di 290.Le borse asiatiche sono state positive, in particolare Tokyo, che ha chiuso con una crescita di dell'1,80%. Più limitati i progressi di Hong Kong e piatta Shanghai.Ieri è partita un'onda rialzista dalle borse americane. La spinta è arrivata dal governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. A Chicago ha affermato che la Banca centrale è pronta ad agire in modo “appropriato”, a fronte di un eventuale peggioramento del contesto macroeconomico. A Piazza Affari Fca perde lo 0,70%, ieri il cda di Renault non ha preso una decisione sulla fusione e oggi si riunisce nuovamente.Alle 10 i dati sulle aspettative dei direttori acquisti nell'Eurozona e alle 11 quelli sulle vendite al dettaglio, sempre dell'Eurozona.