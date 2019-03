Mercati Piazza affari positiva, spread in calo

di Maria Giovanna Lorena Piazza Affari conferma l'andamento positivo, in un quadro europeo che resta contrastato. L'indice Ftse Mib di Milano avvicinandosi a metà seduta segna +0,46%, Londra sale dello 0,58%, Parigi si ferma a +0,09% mentre Francoforte - ieri la più pesante - dà ancora segni di debolezza: -0,22%. Seduta di acquisti invece sui titoli di Stato: il rendimento del Btp decennale si riduce al 2,45% e lo spread con i Bund tedeschi scende a 239 punti base. Non ne beneficiano però i titoli bancari sul listino milanese, per lo più in calo. Mentre gli investitori favoriscono i titoli industriali e i petroliferi, con i prezzi del greggio saliti a nuovi massimi dell'anno. Infine, sui mercati valutari l'Euro si indebolisce e scivola a 1,1390 sul Dollaro.