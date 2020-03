Mercati Piazza Affari, rimbalzo a due cifre. La spinta di banche e petroliferi

di Fabrizio Patti Rimbalzo in piena regola per l'indice Ftse Mib di Piazza Affari: a metà seduta segna un rialzo di 14 punti percentuali. Salgono tra il 5 e il 6,75 per cento le altre principali borse europee.Ieri c'era stata la maggiore discesa di sempre per l'indice, -16,62%, che aveva portato la discesa mensile al 40%. Lo spread tra i rendimenti dei Btp e dei Bund era salito di 60 punti base, a quota 253.A influenzarli, una dichiarazione della presidente della Bce, Christine Lagarde - "Non è compito mio occuparmi di spread", prima di una precisazione in cui si è detta pienamente impegnata a evitare la frammentazione della zona euro. Oggi è stato il turno del capo economista della Bce, Philip Lane, che in un blog sul ufficiale della banca centrale ha scritto: "Il consiglio direttivo della Bce si riserva la possibile opzione di futuri tagli dei tassi di interesse in caso di una stretta delle condizioni finanziarie".Tra i settori a Piazza Affari, spiccano le banche, +14%, ma anche i titoli del settore petrolifero, +16%, in una giornata in cui il Brent risale del 5,5% a quota 35 dollari al barile. Tra i titoli i rialzi maggiori per Juventus, Poste Italiane, Recordati, Prysmian, tutti sopra il +20%.