Piazza affari vira in rosso. Attesa per il giudizio di Moody's

di Fabrizio Patti Inizio contrastato per le Borse europee. Milano, dopo un avvio positivo, segna -0,18%, Francoforte +0,22%, Parigi -0,01%, negativa anche Londra: -0,10%.L'indice Dax di Francoforte è il migliore del vecchio continente, nonostante i dati al di sotto delle attese per la produzione industriale a luglio: -0,6% rispetto a giugno, contro l'attesa di una crescita dello 0,4%; il dato congiunturale precedente era stato -1,1%. Luglio segna un arretramento della produzione industriale del 4,2% rispetto allo stesso mese di un anno prima.La giornata di ieri era invece stata molto positiva, con una salita dell'1% in tutta Europa e ancora maggiore a Wall Street: +1,75% per il mercato dei titoli tecnologici Nasdaq.Ieri il ministero del Commercio cinese ha comunicato che la delegazione incaricata di discutere i rapporti commerciali con gli Stati Uniti sarà a Washington all'inizio del mese prossimo.Tra i titoli tecnologici nella notte è salita anche Zte,+9,27% alla borsa di Shenzhen. Ieri il governo italiano ha deciso di applicare il golden power sul 5G, imponendo paletti a società come Huawei e Zte .Gli indici delle borse di Shanghai e Hong Kong sono saliti di mezzo punto nonostante il taglio di questa mattina del rating a Hong Kong da parte dell'agenzia Fitch, da AA+ ad AA. Oggi è atteso anche il rating di Moody's sull'Italia.Intanto è arrivata la nota dell'agenzia Dbrs: «Il nuovo governo di coalizione tra M5s e Pd - si legge - sarà probabilmente più favorevole all'Ue rispetto allaprecedente coalizione M5S con la Lega». Secondo l'agenzia il nuovo esecutivo «aumenta le possibilità di un rapporto più costruttivo con l'Europa per quanto riguarda il bilancio», inoltre «la retorica euroscettica sara' messa da parte».Ieri discesa per i beni rifugio: -2% per l'oro, sono anche risaliti di 8 punti base i rendimenti del Btp italiano e del bund tedesco, con lo spread a 154. In apertura il differenziale è a 152.Tra i settori a Piazza Affari, acquisti per i titoli automotive (+0,83%), lieve calo invece per le banche. Migliori titoli Atlantia (+1,32%) e per Amplifon (+1,21%). In fondo alla classifica del Ftse Mib Ubi Banca (-0,84%) e Diasorin (-1,21%).