Mercati Piazze europee in calo, risale l’euro

Condividi

di Paolo Gila A metà seduta si conferma l’incertezza delle borse europee - in calo sin dall’apertura, ma comunque in ripresa rispetto al minimo toccato nella prima ora di contrattazioni - sulla scia delle chiusure in calo di Wall Street ieri sera e di Tokio stamane.Londra, Parigi e Francoforte cedono tra lo 0,10 e lo 0,40% mentre Milano si mostra più volatile con continui saliscendi tra il segno negativo e positivo (Ftse Mib -0,09% alle 12 e 30).In vendita a Piazza Affari soprattutto i bancari, su cui incombe la spada di Damocle della vicenda MPS dopo le prese di posizione della BCE.In acquisto invece gli energetici e alcuni industriali, con il petrolio che si aggira intorno a quota 54 dollari (WTI). Poco mossi e in leggera contrazione Mediaset e Telecom.In ripresa anche l’euro, che risale a quota 1,04 e 70 contro dollaro (1,03 e 45 la quotazione di ieri sera).Attesi nel pomeriggi alcuni dati americani legati alla disoccupazione (richieste sussidi) e alle scorte di petrolio, che potrebbero avere impatto anche sui mercati azionari.Ore 12.30