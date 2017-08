Picchiano richiedente asilo e postano video su Facebook Denunciati due 17enni ad Acqui Terme

Picchiano un immigrato richiedente asilo, poi postano il video su Facebook.Di questo sono accusati due ragazzi 17enni di Acqui Terme. La vittima, trasportata all'ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per un lieve trauma cranico. Il fatto è avvenuto l'8 agosto, ma solo ieri è stata segnalata ai Carabinieri la presenza in rete di un video in cui si vedeva un un giovane di colore circondato da altri giovani. Le indagini hanno portato all'identificazione di due 17enni acquesi.Uno dei due ragazzi è residente in città, l'altro e in un paese vicino. Sono stati denunciati per istigazione per delinquere e lesioni personali.L'aggressione è avvenuta vicino a Palazzo Levi, sede del Comune di Acqui. La vittima stava osservando i resti romani del sito archeologico sottostante, quando è stato avvicinato dai due 17enne. Uno di loro, incitato dall'altro, ha iniziato a offendere l'immigrato nell'evidente intenzione di cercare lo scontro. Dalle provocazioni a parole, è presto passato agli spintoni fino a prendere di peso il giovane di colore buttandolo a terra.Dopo poche ore di indagini i militari hanno ricostruito i fatti oltre all'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, anche il coetaneo complice. Le indagini proseguono per identificare gli altri presenti, tra cui l'autore delvideo.