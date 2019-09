Pieno all'asta Btp, borse in rialzo

Condividi

di Michela Coricelli Tutte positive le borse europee, nonostante l'andamento negativo di buona parte delle piazze asiatiche. In quest'ultima seduta di settimana prevale l'ottimismo.Milano à in lieve rialzo (+0,27%), ma Londra prende quota a +1,11%, seguita da Francoforte a +0,85% e Parigi +0,35%.A Piazza Affari vanno bene gli industriali. I titoli migliori: Buzzi Unicem (+2,23%), Tenaris (1,76%) e Pirelli (+1,66%). Bene anche il comparto bancario.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 141 punti base (rendimento decennale 0,83%), dopo l'asta di titoli odierna. Il Tesoro ha fatto il pieno: sono stati collocati 7,5 miliardi complessivi. Per i Btp decennali tassi in calo (nuovo minimo storico) allo 0,88% e per il titolo a cinque anni giù a 0,26%.