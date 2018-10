Direttiva europea Pieno di E5 o di B7? Addio a benzina e gasolio, da oggi parte la rivoluzione alla pompa In vigore la direttiva europea che cambia nomi e simboli dei carburanti: le benzine saranno contrassegnate da un cerchio con la lettera E, i diesel da un quadrato con la B mentre per i caraburanti gassosi la forma scelta è il rombo

Condividi

Addio a benzina verde, diesel e gpl. Da oggi i carburanti cambiano nome. A deciderlo è stata l'Unione europea che con una direttiva impone di uniformare la denominazione in tutti i paesi membri.Sulle pompe delle stazioni di servizio troveremo delle etichette che corrisponono alla sigla riportata sul tappo del serbatoio, quantomeno nelle automobili più recenti. Così le benzine saranno contrassegnate da un cerchio con la lettera E, i diesel da un quadrato con la B mentre per i caraburanti gassosi la forma scelta è il rombo.Per i prossimi mesi saranno presenti contemporaneamente entrambe le denominazioni per permettere agli automobilisti di acquisire dimestichezza con i nuovi contrassegni.