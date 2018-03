Pietro Grasso non ce la fa a Palermo, è quarto

Il leader di LeU Pietro Grasso non ha ottenuto il seggio nell'uninominale nel collegio Palermo 1. Con i risultati definitivi, il presidente uscente del Senato è quarto, ottenendo 11.580 voti parti al 5,81% (qualche decimale sopra quelli della lista, il 5,15%).La vittoria nel collegio è del candidato M5S Steni Di Piazza con 87.301 voti (43,86%). Secondo posto per il centrodestra con Giulio Tantillo (60.363 voti, 30,32%), e terzo per il centrosinistra con Teresa Piccione (33.154 voti, il 16,65%).