Calcio L'esordio record di Pietro Pellegri: in Serie A a 15 anni e 9 mesi. E' il più giovane di sempre In campo con la maglia del Genoa batte il record di Amedei, che resisteva da 80 anni. E il presidente Preziosi per lui evoca addirittura Leo Messi

Non ha neanche sedici anni, Pietro Pellegri. Un ragazzino che scendendo ieri sera in campo con la maglia del Genoa ha battuto un record - quello del romanista Amedeo Amadei - che resisteva da quasi ottant'anni. L'attaccante delle giovanili rossoblu', gettato nella mischia da Juric nei minuti finali della partita persa 1-0 col Torino, e' il piu' giovane esordiente della serie A. Il debutto a 15 anni, 9 mesi e 5 giorni, 24 ore in meno del giallorosso.E cosi' dopo lo juventino Kean, il sedicenne che ha gia' assaporato anche la Champions League, e i cagliaritani Roberto Biancu e Vasco Oliveira, anche loro classe 2000, che hanno debuttato in Coppa Italia, il calcio italiano scopre un altro baby talento. E scrive una nuova pagina della sua lunga storia.Genoano di Genova, Pellegri e' una punta centrale di quasi un metro e 90, che all'occorrenza puo' fare anche l'ala destra. Gia' 9 presenze e 4 gol con la Primavera del Grifone quest'anno, dove gioca stabilmente dalla scorsa stagione anche se per eta' dovrebbe frequentare gli allievi, vanta anche tre presenze nell'Italia Under 17 e un gol. Per lui ieri sera contro il Torino una manciata di minuti, un bel colpo di tacco a confermarne la personalita' e le doti tecniche, e la consapevolezza di essere soltanto all'inizio dell'avventura.









Il Presidente Preziosi: "Il prossimo Messi? Si chiama Pellegri"

"Il prossimo Messi? Si chiama Pellegri. Ma spero che non mi senta altrimenti si monta la testa", aveva detto di lui, in tempi non sospetti, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Il Genoa ha sempre creduto in questo ragazzo, e le parole del patron rossoblu' lo confermano. Prodotto della societa', questo campioncino si e' messo in mostra nei giovanissimi nazionali che hanno vinto l'edizione italiana della Nike Cup, fermandosi solo in semifinale nelle fasi finali. L'unico rammarico, in una serata da incorniciare per Pellegri, e' il risultato del suo Genoa. Ma di sicuro questo ragazzino avra' tutto il tempo di rifarsi.