Pil in frenata nell' Eurozona. Borse europee, calma piatta

Condividi

di Marzio Quaglino Variazione nulla per il Prodotto Interno Lordo in Germania nel quarto trimestre e modesto +0,1% nell’Eurozona. Dunque la locomotiva d’Europa non riparte, ma le borse sembrano più attente ai contagi alle ripercussioni sull’economia del Coronavirus. Milano è esattamente sulla parità (0,00%), appena sopra si situano Londra e Francoforte, mentre Parigi cede lo 0,19%.Sul listino di Piazza Affari, spiccano Unipol (+5,89%) dopo i conti e Nexi (+4,41%) sostenuta dal giudizio positivo di Mediobanca.Poco mosso lo spread con i Bund tedeschi che, sulla piattaforma Bloomberg, risale a 141 punti base, con il rendimento del Btp decennale allo 0,91%.Sul mercato valutario continua la discesa dell’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,0838.