Il ministero della Salute invia gli ispettori Pio Albergo Tivulzio, Sileri: "Giusto andare a controllare" "Milano non è l'unico caso in Italia: ci sono situazioni simili vicino a Catanzaro, in Sicilia e nel Lazio. Non indico solo un posto, stiamo controllando a tappeto" ha detto il viceministro alla Salute

"Gli inviati del ministero chiederanno informazioni dettagliate e verificheranno tutti gli atti, avvalendosi anche dell'aiuto dei Nas" ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Sul caso del Pio Albergo Trivulzio "aspetterei le conclusioni degli ispettori e delle inchieste - aggiunge - una cosa è certa: laddove ci sono fragilità e criticità nelle RSA ci sono più rischi ed è giusto andare a controllare. E Milano non è l'unico caso in Italia: ci sono situazioni simili vicino a Catanzaro, in Sicilia e nel Lazio. Non indico solo un posto, stiamo controllando a tappeto. Ho parlato ieri col comandante dei Nas, le loro azioni di controllo nelle RSA erano antecedenti al Covid, quindi ora c'è un'intensificazione, ma per pronunciarmi su quello che è accaduto a Milano aspetterei le relazioni degli ispettori" dice a Radio Capital, il viceministro della Salute dopo la decisione di inviare gli ispettori nella struttura sanitaria per anziani.Si stanno muovendo soprattutto sul piano documentale, con l'analisi dei tantissimi esposti e denunce arrivati e delle carte presentate dalle varie strutture, le indagini aperte dalla Procura di Milano sui casi di contagi da Coronavirus nelle residenze sanitarie assistenziali milanesi,dove decine e decine di anziani sono morti e molti operatori sisono ammalati. Tra i vari fascicoli già aperti in questi giorni, per diffusione colposa di epidemia e reati in materia di sicurezza del lavoro, anche quello, come si era saputo già il 2 aprile, nato dalle denunce di lavoratori dello storico Pio AlbergoTrivulzio, dove nel mese di marzo sono morti 70 anzian.