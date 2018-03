Meteo Piogge gelate, forti disagi sulle strade del Nord. Ancora neve a Milano Autostrade: ripresa la circolazione sulla A1 in Emilia Romagna. Chiusi tratti della A26 per pioggia gelata

L’eccezionale ondata di gelo dei giorni scorsi, dopo essersi interrotta al Centro-Sud, tende ora ad attenuarsi anche al Nord. A Milano ha ricominciato a nevicare, intorno alle 10. La neve scende in fiocchi grandi, accompagnata da correnti d'aria che rendono la sensazione di freddo più intensa di quanto non sia secondo la temperatura. Secondo le previsioni meteorologiche però, già da domani le precipitazioni potrebbero tornare ad essere piovose, e si attende un lento rialzo delle temperature mentre al momento nella metropoli la colonnina di mercurio si attesta su +1 grado. Anche oggi neve e ghiaccio creano disagi non solo nelle zone interne ma anche in pianura e sono molti i problemi per chi si deve spostare sulla rete stradale e ferroviaria del Paese.Nuova fitta nevicata questa mattina su Torino e in diverse zone del Piemonte. I disagi maggiori si registrano nell'alessandrino a causa della pioggia congelante, che rende difficile la circolazione stradale ed anche ferroviaria. La nevicata sul capoluogo dovrebbe terminare nel primo pomeriggio di oggi con un progressivo passaggio a pioggia. In pianura sono attesi 1-2 centimetri, mentre nelle zone collinari 3-4 centimetri di neve fresca.Nelle ultime tre ore si sono registrate piogge su tutta la regione, con cumulati medi intorno ai 5-10 mm e punte fino a 15 mm in Maremma e sulle Apuane. Sull'Arno la piena sta transitando nel tratto a valle di Pisa dove il livello si è stabilizzato intorno alla prima soglia di riferimento. Si registrano innalzamenti sul fiume Merse e sul fiume Bruna conlivelli ancora molto al di sotto del primo riferimento. Tutti gli altri livelli idrometrici risultano al momento in diminuzione o in quiete al di sotto del primo livello di riferimento. Nel pomeriggio le piogge si concentreranno principalmente sulle zone interne e sulle zone di nord-ovest, attenuandosi sulla costa. In serata residue precipitazioni sulle zone interne orientali in un contesto di generale attenuazione-cessazione dei fenomeni. La protezione civile regionale segnala che nelle prossime ore, sulla base delle previsioni di nuove precipitazioni diffuse, si registreranno nuovi innalzamenti, che potranno essere anche consistenti, nei fiumi già interessati dalle piene di oggi a partire dai bacini costieri di piccole dimensioni.Le ultime nevicate, che in alcune località dell'Appennino reggiano hanno superato i 200 centimetri di neve (rilevati a 1500 metri), hanno innalzato il grado di pericolo valanghe in conseguenza dell'appesantimento ed alla perdita di consistenza della coltre nevosa dovuta sia alle piogge che all'innalzamento delle temperature. I controlli quotidiani effettuati dai Carabinieri in forza al Reparto carabinieri Forestali Parco Nazionale Appennino reggiano, specializzati nei rilievi Meteomont, sono stati intensificati in queste ore e stanno in effetti rilevando uno strato superficiale poco coeso con quelli sottostanti con conseguente aumento del pericolo di valanghe anche con un debole sovraccarico.Anas comunica che, a seguito del maltempo e dei fenomeni di gelicidio che stanno interessando la regione, in Emilia Romagna è provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della Tangenziale Nord di Modena SS274/diramazione per Sassuolo compreso tra il km 0,000 ed il km 2,000. Il traffico viene deviato in loco lungo viabilita' alternativa. Riaperta al traffico, invece, la Tangenziale di Reggio Emilia (SS722), precedentemente chiusa al transito a partire dalla prima mattinata sempre a causa delle rigide temperature.Circolazione regolare sull'autostrada A1 in Emilia-Romagna dopo che, nella prima mattinata, era stato chiuso - a causa della pioggia gelata ora trasformata in neve - il tratto compreso tra l'inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. Sempre sulla A1 tra Milano e complanare di Piacenza e tra Parma e Reggio Emilia, comunica Autostrade per l'Italia sul suo sito Internet, sono in atto deboli nevicate.Chiusura per pioggia gelata anche sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra bivio il bivio per la A10 Genova-Savona ed il bivio per A21 Torino-Brescia, in entrambe le direzioni.L'ondata di freddo e gelo ha devastato le coltivazioni agricole in tutta Europa dove si sta verificando un crollo delle disponibilità per il taglio dei raccolti nelle campagne e le difficoltà di consegna nelle città a causa dei blocchi della circolazione. L'allarme arriva dalla Coldiretti che teme un danno alla agricoltura di oltre 300 milioni di euro.