Meteo Piogge gelate, forti disagi sulle strade del Nord. In Liguria RFI sospende linee per gelo Riaperta la A1 tra Milano a Bologna. RFI sospende per gelo Genova-Milano e Genova-Torino, garantito il 100% dell'offerta alta velocità. Autostrade: evitare di mettersi in viaggio in Emilia-Romagna. A1 chiusa da Milano a Bologna

Condividi

Non si attenua il grande freddo sul Nord Italia. Anche oggi neve e ghiaccio creano disagi non solo nelle zone interne ma anche in pianura e sono molti i problemi per chi si deve spostare sulla rete stradale e ferroviaria del Paese.La circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni. Lo ha comunicato Rfi. Sono oltre 200 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici al lavoro per liberare dal ghiaccio le linee di alimentazione elettrica del nodo di Genova. A causa del gelicidio in atto, nonostante le continue attività dei tecnici, sui cavi elettrici continuano a riformarsi manicotti di ghiaccio, che impediscono la captazione dell'energia. In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un'offerta dell'80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta. Il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia gelata che stava causando la formazione di causa di ghiaccio.Autostrade per l'Italia comunica, per quel che riguarda la situazione in Emilia Romagna, interessata da ieri sera da pioggia gelata e dove tratti autostradali sono stati chiusi, che "i volumi di traffico attesi e le condizioni meteo rendono prevedibili disagi nell'arco della giornata e pertanto si consiglia a tutti gli utenti di evitare di mettersi in viaggio verso le aree interessate".Continua il monitoraggio delle condizioni meteo e della circolazione stradale sulla rete viaria principale da parte di Viabilità Italia . Chiusi ai soli veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, per nevicate intense in territorio francese, i Trafori del Monte Bianco e del Frejus in direzione della Francia. Sono in atto deboli nevicate sulle seguenti autostrade: A26 dei Trafori tra Diramazione Predosa-Bettole e SS. 33 del Sempione; A26/A7 Diramazioni di Novi Ligure tutto il tratto; A7 Serravalle-Genova tra bivio Diramazione di Novi Ligure e il bivio per la A12; A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Varese; A9 Lainate-Chiasso tra bivio A36 Pedemontana e Chiasso; A26/A8 Diramazione Gallarate-Gattico.Il fenomeno della pioggia gelata sta interessando molta parte dell’Emilia Romagna, si prega di prestare attenzione sulle seguenti autostrade: A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Aglio; A1 Direttissima l'intero tratto; A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola; A14 Diramazione di Ravenna l'intero tratto. Sulla viabilità gestita da ANAS SpA, sulla E45 permane il filtraggio dei mezzi pesanti nel tratto tra San Giustino e Cesena; vengono fatti muovere i veicoli pesanti che erano rimasti bloccati nel corso della notte.Un incidente stradale sta aggravando, in Emilia-Romagna, la situazione delle autostrade già molto critica per il maltempo. Dalle 12.30, infatti, l'autostrada A13 è chiusa fra Ferrara nord e Ferrara sud, in direzione di Bologna, a causa di un incidente avvenuto al km 38 che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Una persona è rimasta ferita nello scontro. La chiusura dell'autostrada sta causando ripercussioni anche sul traffico ordinario di Ferrara.Nella notte ci sono stati gravi disagi per automobilisti e camionisti che si erano trovati costretti a percorrere la via Aurelia dopo la chiusura della A12 nel tratto spezzino e che hanno dovuto cercare faticosamente un riparo nelle strutture ricettive della zona. Decine di Tir hanno sostato vicino ai caselli autostradali in attesa di poter riprendere la marcia.Intanto la neve continua a cadere fitta a Torino. La precipitazione che sta imbiancando corsi e vie della città dovrebbe terminare nel primo pomeriggio di oggi. Sono attesi da 2 a 4 centimetri a terra in pianura e 5 centimetri in collina. Nel pomeriggio è previsto un rialzo delle temperature intorno ai 4 gradi. Un'altra nevicata è prevista per tutta la giornata di domani a Torino.