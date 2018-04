Meteo "africano" Pioggia rossa con sabbia sahariana su tutta Italia A partire dalle regioni del centro, per arrivare prima a Nord-Est e poi a Nord-Ovest, previste su tutto il paese precipitazioni rossicce con temperature in aumento

Condividi

Un piccolo vortice ciclonico dal Nord Africa ha raggiunto oggi l'Italia, portando sul paese piogge rosse. Il vortice africano si muove verso Nord-Est, raggiungendo il Mar Tirreno, ma influenzando anche le regioni settentrionali. Oggi – secondo quanto spiegato dagli esperti del sito ilmeteo.it – “la nuvolosità che gira attorno al vortice depressionario avrà coperto il cielo delle regioni meridionali, poi avanzerà verso le regioni adriatiche centrali e infine il Nord”.Le precipitazioni hanno riguardato sin dal mattino le regioni Marche, Abruzzo, Umbria, poi dal pomeriggio i territori del Nord-Est e in serata quelli del Nord-Ovest e l'arco alpino. Le piogge attese non dovrebbero essere particolarmente forti, anzi generalmente di debole entità, e a volte si alterneranno a pause asciutte e soleggiate, con l’originale caratteristica di essere piogge rossicce per la presenza di sabbia sahariana dal deserto.Le temperature proseguono in ogni caso nel loro lento aumento iniziato venerdì 13, con valori termici diurni che toccano i 23°C a Roma, Bari e Trieste, con qualche grado in meno altrove. I venti che soffiano moderati dall'Africa stanno trasportando la sabbia del deserto, che prevedibilmente andrà a poggiarsi su automobili, strade ed edifici.